منظمة الصحة العالمية تقدم نصائح مهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

أولا: اغسل يديك بالماء والصابون باستمرار أو استخدام المناديل المحتوية على الكحول لتعقيم اليدين.

ثانيا: عند الكحة أو العطس قم بتغطية الأنف والفم بالمناديل الورقية، وألقيها في سلة المهملات بسرعة واغسل يديك.

ثالثا: تجنب الاتصال بأى شخص يعانى من ارتفاع الحرارة أو الكحة.

جدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة لفيروس كورونا الجديد، تتناول الأنشطة والموارد اللازم تقديمها من منظمات الصحة الدولية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، لتنفيذ التدابير ذات الأولوية في مجال الصحة العامة لدعم البلدان في التأهب للفيروس والاستجابة له خلال الفترة من فبراير إلى أبريل 2020، وتشمل أهداف الخطة الحدّ من انتقال الفيروس بين البشر، لا سيما في البلدان الأقل قدرةً على مواجهة فاشية من هذا النوع لو حدثت، والتعرف على المرضى وعزلهم وتقديم الرعاية لهم مبكراً، والإبلاغ عن المعلومات الحساسة المتعلقة بالمخاطر والأحداث الصحية، والحد من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية، والحد من انتشار الفيروس من مصادر حيوانية.