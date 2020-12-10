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سوريا تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات والإصابات بكورونا

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العرب اليوم - سوريا تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات والإصابات بكورونا

فيروس كورونا
دمشق - العرب البوم

سجلت سوريا يوم الخميس 11 وفاة و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل إصابات منذ تفشي الجائحة في البلاد وحسب الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة فقد تم تسجيل 11 وفاة بالفيروس اليوم الخميس، إضافة إلى تسجيل 112 إصابة جديدة وهي أعلى حصيلة يومية منذ الإعلان عن أول إصابة في البلاد يوم 22 مارس الماضي وبذلك ارتفع عدد الإصابات في سوريا إلى 8787 بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 476 حالة وتركزت معظم الإصابات المسجلة اليوم في محافظة درعا بواقع 20 إصابة فيها.

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سوريا تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات والإصابات بكورونا سوريا تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات والإصابات بكورونا



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