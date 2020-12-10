المغرب تسجل 3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 3345 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 391 ألفاً و529 إصابة وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 65 حالة وفاة ,ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 6492، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 345 ألفاً و934 حالة .