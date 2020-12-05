بدأت العاصمة الروسية موسكو، السبت، توزيع جرعات من لقاح "سبوتنيك-في" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على 70 مستشفى بدأت العاصمة الروسية موسكو، السبت، توزيع جرعات من لقاح "سبوتنيك-في" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على 70 مستشفى يأتي ذلك في أول تطعيم جماعي ضد المرض في روسيا.

وقال فريق العمل المعني بفيروس كورونا في موسكو إن اللقاح الروسي الصنع سيتاح أولا للأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الطبي والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وجاء في رسالة نصية وردت في وقت مبكر، السبت، في هاتف مدرس بالمرحلة الابتدائية "أنت تعمل في مؤسسة تعليمية ولك أولوية أولى في لقاح كوفيد-19، مجانا" وسجلت موسكو، وهي بؤرة التفشي في روسيا، 7993 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الليل ارتفاعا من 6868 حالة في اليوم السابق، وهو معدل يومي أعلى بكثير من المعدل المسجل في أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي وكان نحو 700 حالة في اليوم.