اليابان توافق على تجربة علاج الحبل الشوكي بخلايا جذعية

قالت لجنة بوزارة الصحة اليابانية، الاثنين، إن علماء يابانيين سيجربون استخدام الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات في علاج إصابات الحبل الشوكي.

ووفقا للخطة التي وافقت عليها وزارة الصحة، يعتزم الفريق البحثي المنتمي لجامعة كيو في طوكيو حقن نحو مليونين من الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات في المناطق المصابة لدى مريض واحد وبحث النتائج على مدى عام.

ويتم إنتاج الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات عن طريق استخراج خلايا مكتملة النمو من أحد الأشخاص، تكون في كثير من الأحيان من الجلد، ثم إعادة برمجتها لكي تقوم بدور الخلايا الجذعية الجنينية.

وبدأ إجراء تجارب سريرية في اليابان العام الماضي على استخدام خلايا جذعية تم إعادة برمجتها لعلاج مرض الشلل الرعاش (باركنسون).

وكانت اللجنة التابعة لوزارة الصحة قد أعطت بالفعل الضوء الأخضر لاستخدام الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات في علاج مصابين بأمراض نادرة بالعيون أو الدم.

وسيبحث فريق جامعة كيو بقيادة الأستاذين هيديوكي أوكانو وماسايا ناكامورا عن أربعة مرضى أعمارهم 18 عاما أو أكثر فقدوا وظائف حركية وحسية بسبب إصابة في الحبل الشوكي تعرضوا لها قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الأستاذين الجامعيين.

وتفيد تقديرات مؤسسة الحبل الشوكي اليابانية بوجود أكثر من 100 ألف شخص تعرضوا لإصابات في الحبل الشوكي في البلاد.