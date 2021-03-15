تُسبب أضراراً خطيرة على القلب.. استشاري يُحذر من زيادة جرعات “فيتامين د”

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من خطورة تناول جرعات زائدة من “فيتامين د” على القلب. وأوضح النمر أن تناول “فيتامين د” بجرعات عالية يسبب تكلسات شديدة في شرايين القلب، ناصحاً بعدم تناوله إلا بوصفة طبية مع ضرورة متابعة مستواه في الـدم بدقة. وأشار إلى أن أحد المرضى عمره 35 عاماً أصيب بألم…

زيادة جرعات حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من خطورة تناول جرعات زائدة من “فيتامين د” على القلب.



وأوضح النمر أن تناول “فيتامين د” بجرعات عالية يسبب تكلسات شديدة في شرايين القلب، ناصحاً بعدم تناوله إلا بوصفة طبية مع ضرورة متابعة مستواه في الـدم بدقة.





وأشار إلى أن أحد المرضى عمره 35 عاماً أصيب بألم وكتمة في الصدر بعد تناوله فيتامين د لفترات طويلة