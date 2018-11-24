مشروب الكركم بالليمون لتقوية المناعة داخل جسم الإنسان

الكركم والليمون من العناصر الطبيعية الغنية بالكثير من الفوائد الصحية، ولها العديد من الفوائد التي تعم على جسم الإنسان في حال تناولهم ، وذلك نتيجة لاحتوائهم على نسبة عالية من الفيتامينات وأيضا مضادات الأكسدة الهامة لصحة الجسم، وتحميه من الأمراض المناعية لأنها تعمل على تقويتها.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على وصفة من الطبيعة وتحتوي على الكركم والليمون، وتحمي الجسم من الكثير والكثير من الأمراض، ويقدمها لنا موقع " limmi.it"، والذي أكد أن هذه الوصفة تعمل على تطهير الجسم من العديد والعديد من السموم المتراكمة داخله، وتعد بمثابة المضاد الحيوي القوي، والذي يعمل على تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة.

وأكد التقرير على ضرورة تناول هذه الوصفة في الصباح للحصول على فوائدها العدة.

والوصفة كما قدمها التقرير هي:



ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من الكركم.

عصير 3 ثمرات من الليمون.

طريقة الوصفة..

دمج جميع العناصر السابق ذكرها جيدا، وتناول ملعقة منها في الصباح علي الريق، أو وضعها على كوب من الحليب.