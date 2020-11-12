ليبيا تسجل 919 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل 605 للشفاء، في حين توفي 15 آخرون وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا بلغ 71 ألفا و804 حالات، منها 28 ألفا و116 نشطة، و42 ألفا و703 متعافين، في حين توفي 985 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.