سويسرا تقرر استمرار الإغلاق بسبب فيروس كورونا حتى هذا الموعد

قررت الحكومة السويسرية فى بيان للحكومة الفيدرالية، اليوم الأربعاء ، تمديد الإغلاق للمتاجر غير الضرورية ( باستثناء تلك التى تبيع المنتجات الغذائية ) والمحلات والمرافق الرياضية والمطاعم والمقاهى بداية من 18 يناير الجارى وحتى نهاية شهر فبراير المقبل تخوفا من زيادة أعداد الإصابات بـفيروس كورونا خاصة السلالات الجديدة منه سريعة الانتشار.