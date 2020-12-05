فرنسا تسجل 214 وفاة و12923 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت فرنسا عن تسجيل 214 وفاة و12923 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 54981، بينما إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 2281475 ولفتت إلى أن ما يزيد عن 26000 مصاب موجودون الآن في المستشفيات.

المصدر: "موقع وزارة الصحة الفرنسية".