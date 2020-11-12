أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل (311) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (352160) حالة، من بينها (7441) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (798) حالة حرجة، كما سجلت (412) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (339114) حالة.