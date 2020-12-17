تونس تسجل 1419 إصابة جديدة بكورونا

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية, 1419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 35 وفاة. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس تونس بلغ 115966 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4032 حالةً.