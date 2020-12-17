إسبانيا تسجل 181 وفاة و12131 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسبانيا 181 حالة وفاة و 12131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى مليون و 785421 إصابة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 48777 حالةً.