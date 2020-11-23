إيطاليا تسجّل 22930 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ 24 الماضية 22930 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و630 حالة وفاة وذكرت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها الإحصائي اليومي أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1431795 إصابة, فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 50453 حالة وفاة.