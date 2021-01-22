تونس تسجل 103 حالات وفاة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

سجلت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة، 103 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ في أعلى حصيلة يومية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و92 حالة