إصابات كورونا تسجل 5489 في إندونيسيا و 1371 في ماليزيا و 1339 في الفلبين

سجلت إندونيسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 5489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 137 حالة وفاة وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 623309 إصابات, فيما بلغ إجمالي الوفيات 18956 حالة وفاة, بينما وصلت حالات التعافي إلى 510957 حالةً من جهة أخرى سجلت ماليزيا اليوم 1371 حالة إصابة جديدة بالفيروس وأربع وفيات.

وأشارت وزارة الصحة الماليزية في بيان أن إجمالي حالات الإصابات ارتفع إلى 84846 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 419 حالة, بينما وصلت حالات التعافي 70597 حالةً كما سجلت الفلبين 1339 إصابة جديدة بكوفيد19 إضافة إلى 24 حالة وفاة. وقالت وزارة الصحة الفلبينية في بيان إن إجمالي حالات الإصابات ارتفع إلى 450733 حالةً, فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8757 حالة, فيما بلغت حالات التعافي 418723 حالةً.