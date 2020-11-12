لبنان تسجّل 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت لبنان 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 100703 إصابات وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 56159، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 775 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.