ميانمار تسجل 491 حالة إصابة بفيروس كورونا

سجلت ميانمار 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 16 حالة وفاة، وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 133869 حالةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2942 حالة.