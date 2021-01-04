ميانمار تسجل 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ميانمار 590 حالة إصابة جديدة بكوفيد19, و 16 حالة وفاة جديدة. وأوضحت وزارة الصحة في ميانمار في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 126935 إصابةً, فيما بلغت الوفيات 2744 حالة وفاة, وبلغ إجمالي حالات التعافي 110200 حالةً.