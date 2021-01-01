مسلحون في ميانمار يطلقون سراح سياسيين من الحزب الحاكم

قال متحدث باسم جماعة جيش أراكان المحظورة في ميانمار إنهم أطلقوا، اليوم الجمعة، سراح ثلاثة سياسيين من الحزب الحاكم كانوا قد اختطفوهم من ولاية راخين المضطربة بغرب البلاد، واصفا الأمر ببادرة حسن نية لبناء الثقة مع الحكومة.واختطفت الجماعة السياسيين الثلاثة، وهم امرأتان ورجل، في منتصف أكتوبر، أثناء حملتهم في راخين لخوض الانتخابات التي أجريت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني. واحتجزتهم الجماعة لأكثر من شهرين.