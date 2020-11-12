الجزائر تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الجزائر 851 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 65108 حالة وأفادت وزارة الصحة الجزائرية بوفاة 18 شخصا بالفيروس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2111 وفاة.