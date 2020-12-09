الكويت تسجل 304 إصابات جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 145204 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 905 حالات وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 79 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3310 حالات وأوضح أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 6656 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1158859 فحصا وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 351 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140989 حالة.