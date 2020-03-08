ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 512 حالة
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 512 حالة

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العرب اليوم - ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 512 حالة

فيروس كورونا
واشنطن ـ العرب اليوم

أعلنت السلطات الأمريكية، مساء الأحد، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على أراضي الولايات المتحدة إلى 512 حالة. من جانب آخر، أعلنت ولاية أوريغون الأمريكية، مساء اليوم الأحد، حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا. وأعلنت حاكمة الولاية، كيت براون، حالة الطوارئ لمدة 60 يوما، بعد تضاعف حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك. وقالت براون في مؤتمر صحفي "نفعل كل ما في وسعنا لسلامة سكان أوريغون".

 

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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 512 حالة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 512 حالة



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