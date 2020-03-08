السعودية تعلق الأنشطة الدينية العامة في كل مساجد المملكة بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات السعودية، مساء اليوم الأحد، عن تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات والدراسة في جميع مساجد المملكة بسبب خطر فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين. وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، "أصدر قرارا بتعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات والدور النسائية والدراسة في حلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر". وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يأتي "حرصا من الوزارة على سلامة الطلاب والطالبات، ومرتادي بيوت الله، وتعزيزا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID-19)". وفي وقت سابق من اليوم قررت السعودية تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بالمملكة اعتبارا من يوم الاثنين وحتى إشعار آخر. وسجلت في أراضي السعودية، حتى مساء الأحد، 11 حالة إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا دون رصد أي وفيات على أراضي المملكة.