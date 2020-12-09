المغرب تسجل 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب خلال 24 ساعة الماضية 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليصل العدد الإجمالي إلى 388,184 إصابة وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 57 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 6427، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 341,685.