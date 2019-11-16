دراسة تكشف تأثير الشاي الأخضر على إنقاص الوزن

كشفت دراسة حديثة، أن شرب الشاي الأخضر يساعد على فقدان الوزن بصورة كبيرة، ويُعزِّز وظائف المخ ويُحسِّن الإدراك. ووفقًا لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن هذا الشراب يعد من المشروبات المفضلة لدى أخصائيي الحميات منذ فترة طويلة، كما أن الكثير من العلامات التجارية للشاي كانوا يروجون لفوائده إذ يعمل على تحسين عملية الأيض. والآن أظهرت دراسة أجريت على الفئران في مدينة يانغلينغ الصينية، أنه من المؤكد أن يكون لمشروب الشاي الأخضر تأثير تحولي على الجسم خلال بضعة أشهر فقط، فعندما قدموا المركب الرئيسي المكون للشاي الأخضر، والمعروف باسم "EGCG" إلى الفئران وجدوا أن أجسامهم قد قلت بشكل كبير.

كما أضافت الدراسة أن هؤلاء الفئران قد ظهر عليها تحسن في المخ، وأداء أفضل في اختبارات الإدراك والذاكرة. وقام الباحثون بتحليل الفئران الذكور البالغ أعمارهم ثلاثة أشهر، ولمدة 16 أسبوعًا، تم وضعهم على نظام غذائي موحد، وهو اتباع نظام غذائي عالي الفركتوز، أو نظام عالى الفركتوز مضافًا إليه اثنين غرامًا من مادة "EGCG " لكل لتر من الماء. وتعد مادة "EGCG"، بها كميات مركزة من مضادات الأكسدة والتي توجد في الشاي الأخضر بوفرة، فضلًا عن ذلك قياس نسبة الدهون في أجسام الفئران، كما وضعوهم في اختبار يعرف بمتاهة موريس المائية، وذلك من خلال تجميعهم وطلب منهم العثور على منصة تسمح لهم الهروب من الماء.

وكشفت النتائج أن الفئران التى اتبعت نظام غذائي عالي الفركتوز، ارتفعت عندها الدهون في أجسامها، من أولئك الذين قدمت لهم مادة "EGCG"، أو اتباع نظام غذائي قياسي. كما أظهرت أيضًا أن الفئران التي حصلت على المادة الموجودة بالشاي الأخضر استغرقت وقتًا أقل بكثير للعثور على منصة الهروب، عن تلك التي حصلت على الفركتوز العالي، حتى أنه بمجرد إزالة المنصة، كانت الفئران الأولى أكثر قدرة على العثور على طرق بديلة للخروج من حوض السباحة.

وحسبما ذكرت صحيفة "الديلي ميل"، نشرت هذه النتائج في مجلة "FASEB" الأميركية. ومن جهته قال مؤلف الدراسة الدكتور زويبو ليو، إن الشاي الأخضر يعد ثاني أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء، ويزرع في 30 بلدًا على الأقل. وأكد أن هذه العادة القديمة من شرب الشاي الأخضر قد يكون بديلًا مقبولًا للطب لمكافحة أمراض السمنة وضعف الذاكرة.

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