غينيا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت غينيا 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية إضافة إلى 22 حالة تعافي وأوضحت وزارة الصحة الغينية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 12 ألفا و 964 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 76 وفاة.