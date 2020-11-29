السودان يسجل 540 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السودان خلال الـ48 ساعة الماضية 540 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 20 حالة وفاة وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، إلى أن عدد الإصابات ارتفع إلى 17404 حالات، منها 10175 حالة تعافي، فيما بلغت الوفيات 1235 حالة.