المشروم يحد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تكساس الأميركية ونشرت مؤخراً على الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن أحد أنواع المشروم الشائعة، ودورها في الحد من فرص الإصابة بأخطر الأمراض، وأشار الباحثون أن تناول المشروم الياباني قد يقي من الإصابة بسرطان عنق الرحم وذلك عن طريق قتل فيروس الورم الحليمي البشري "HPV" والذى ينتقل عبر العلاقة الجنسية، ويرفع خطر الإصابة بهذه الأورام.

وكشفت الأبحاث والتجارب الدقيقة أن أحد المستخلصات التي تستخرج من المشروم اليابانى "shiitake mushrooms" تساهم في الوقاية من الإصابة بالسرطانات الناجمة عن فيروس الورم الحليمي البشري، ويُعرف هذا المستخلص باسم "active hexose correlated compound"، ويرمز له بـ"AHCC"، وقد ساهم فى علاج الفئران المصابة بفيروس "HPV" والحد من معدل نمو الأورام خلال 90 يوما من تناوله، وذلك عن طريق تعزيز الجهاز المناعي.

ويعد مستخلص "AHCC" من المكملات الغذائية الشائعة، ويؤكد الباحثون أنه قد يساهم خلال سنوات في استبدال الأمصال المستخدمة حالياً للوقاية من الإصابة بفيروس " HPV" المسبب للإصابة بسرطان عنق الرحم