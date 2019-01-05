فوائد الروزماري الطبية والجمالية كأحد أهمّ الأعشاب العطرية

يُعدّ إكليل الجبل أو الروزماري أحد أهمّ الأعشاب العطرية، والتي تتّسم برائحتها ونكهتها المميزة، لذلك فهو يدخل في العديد من وصفات الأكلات خاصة اللحوم بجميع أنواعها حيث يستخدم عادة في ماء السلق، ولا يمنع ذلك من استخدامه أيضاً في عددٍ من معطّرات الجوّ.

يحتوي الروزماري على العديد من العناصر الغذائية الهامّة لصحة الإنسان ومن أهمها الحديد، الفيتامين A، C، وحمض الفوليك، لذلك يقدّم لك اليوم موقع حياتك الفوائد الطبية والجمالية لإكليل الجبل.

1- يقي من السرطان

احتواء الروزماري على مادة كارنوسول المضادة للأكسدة يجعله أحد أهمّ الأعشاب التي تساعد على الوقاية من أنواع كثيرة من مرض السرطان خاصة سرطان الثدي، سرطان القولون، وسرطان الجلد حيث يعمل على خفض احتمال الإصابة بها بنسبة 76%.

2- يحمي الكبد

يوصي به الخبراء لعلاج والوقاية من أمراض الكبد، فقد يفيد في تقليل حالات تليف الكبد، وبالتالي يساهم في الوقاية من سرطان الكبد أيضاً.

3- يقوّي الذاكرة

أثبتت العديد من الدراسات الطبية فاعلية إكليل الجبل أو الروزماري في تحسين عمل الدماغ، وتعزيز الذاكرة، فهو يحمي من الإصابة بمرض الألزهايمير فضلاً عن أنه يقي أيضاً من فقدان الذاكرة الطبيعي المصاحب لتقدم العمر. وكانت احدى الدراسات قد أظهرت فوائد رائحته في مساعدة الإنسان على تذكر الأحداث التي مرت به.

4- يحسّن المزاج

تأثير الروزماري الإيجابي على وظائف الدماغ يجعله أحد أهمّ الأعشاب التي تساهم في تحسين المزاج النفسي ومقاومة والقضاء على حالات الاكتئاب.

5- يعزّز المناعة

مضادات الأكسدة، ومضادات الإلتهابات المتوفّرة في إكليل الجبل (الروزماري) تساعد على تقوية المناعة ضد العديد من الأمراض خاصة المعدية منها.

7- يساعد على نمو الشعر

أكّد المتخصصون أن الروزماري قد يساعد على تعزيز نمو الشعر خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من تساقطه، فقد أوضحت الأبحاث أن خليط كل من الزعتر، الخزامي، والروزماري يساعد على إعادة نمو الشعر اذا ما تم تدليك فروة الرأس به.

8- يحارب أمراض الجهاز التنفسي

ينصح خبراء التغذية بإستخدام الروزماري في علاج أمراض الجهاز التنفسي خاصة تلك الناتجة عن نزلات البرد والحساسية، فيمكنك القيام بغلي أعشاب الروزماري في الماء، واستنشاق البخار الناتج عنه وسيساعدك ذلك على تنظيف الرئتين والحنجرة، كما سيقلل من أعراض حساسية الجيوب الأنفية التي يصاب بها البعض مع قدوم فصل الربيع.

9- مدرٌّ للبول

يساعد الروزماري على مساعدة الجسم في التخلص من الماء الزائد عن طريق تحسين عمل الكلى والمثانة، فهو مدرٌّ جيدٌ للبول.

10- يقضي على الأنيميا

تتميز عشبة الروزماري بإحتوائها على نسبة كبيرة من الحديد، والذي يعد أحد أهم العناصر التي تعمل على تكوين الهيموجلوبين في الدم مما يؤدي إلى القضاء على حالات الأنيميا والضعف العام.