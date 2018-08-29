الطريقة الصح لتجميد اللحوم والدواجن والأسماك



للحفاظ على اللحوم والدواجن أو الأسماك مدة طويلة، يجب أولا معرفة الطريقة الصحيحة لحفظها مجمدة لضمان الحفاظ على القيمة الغذائية الخاصة بها، وأيضا معرفة المدة القصوى للاحتفاظ بها مجمدة.



أولى الخطوات التى يجب الالتزام بها كما أوضحت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية، هى استخدام أكياس التغليف الخاصة بالتثليج، ويمكن إعادة تغليف اللحوم فوق التغليف الأساسي وذلك باستخدام ورق نايلون تغليف أو أكياس للتبريد خاصةً إذا امتد التخزين لأكثر من شهرين.

ثانيا: يتم إخراج الهواء الموجود في التغليف قدر الإمكان ثم غلقه بإحكام، للحفاظ على لون اللحوم، مع كتابة ملصق على اللحوم بتاريخ التغليف.

ثالثا : إذا لاحظت نقاط بيضاء جافة على اللحوم المثلجة، فهى علامة تثليج مكثف للحوم بسبب طول المدة أو عدم تغليفها بشكل محكم، وبالتالى يصبح مكان البقع جاف وبدون نكهة، ومن المفضل إزالتها.

رابعا: إذا لاحظ وجود رائحة كريهة من اللحوم أو تغير فى الملمس إلى دهنى أو أصبح لزج وأغمق ، كلها علامات تدل على فساد اللحم ولا يجوز استخدامها.

خامسا: فى حال الأسماك والدواجن أشارت الطبيبة البيطرية، أنه يمكن حفظه مجمدة لمدة ٣ شهور ليبقي طازح ولكن إذا زادت المدة لا يفسد وإنما يفقد جزء من قيمته .