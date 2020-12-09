ارتفاع إصابات فيروس كورونا في دول القارة الأفريقية

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليونين و 284 ألفا و 907 إصابة وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول أفريقيا بلغ54 ألفا و 503 حالة.