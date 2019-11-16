فوائد الحبهان الصحية

الحبهان هو إحد التوابل القديمة جدًّا في العالم , وهو نبات عطري لاذع , وأصله من الشرق حيث ينمو بريا في الغابات الغربية في جنوبي الهند , و سريلانكا , وهو يخص عائلة الزنجبيل .

اليوم الحبهان يُزرَع في الهند , نيبال , سريلانكا , غواتيمالا , المكسيك , تايلاند و أمريكا الوسطى والصين وتنزانيا . تزرع الهند معظم حبهان العالم , وتستهلك نصف المحصول محليا , ابتداءًا من القرن الرابع قبل الميلاد الحبهان اُسْتُخدِمَ في الهند كعشب علاجي .

المصريون القدماء استعملوا بذور الحبهان كمنظف اسنان وذلك بمضغه , ملكة مصر كليوبترا فيما يبدو وجدت رائحة الحبهان ممتعة جدًّا واخذت تحرق القرون المسحوقة بدلاً من البخور قبل قدوم مارك انطوني لمصر , استخدم الرومانيون الحبهان لمكافحة أوجاع المعدة بعد ولائمهم , هذا بالاضافه الى استخدامهم له في الاطعمه والعطور . وفي القرن الحادي عشر أدخل شخص يدعى نورمانز حبهان الى إنجلترا لاول مره .

وفي القرن الثالث عشر , وفي جبال الألب الشمالية , الحبهان كان العلاج الطبي المقبول لمكافحة الأمراض الهضمية المختلفة .

وفي إيطاليا في القرن السابع عشر كان الحبهان معتبرًا شيء جيد لخلطه مع القهوة .الحبهان استورد في أوروبا من كل جانب عام 1214 بعد الميلاد .

في السويد أصبح الحبهان توابل شعبية أكثر من القرفة .

اما في البلاد العربية فيضاف الحبهان الى القهوة , وفي الدنمارك فهو تابل رئيسي في الفطائر الدانماركية أوراقه الجالسة ملساء وتستدق عند طرفها، ويصل طولها إلى حوالي 15 - 20 سم، وأزهارها صفراء فى نورات طرفية، أما الثمرة فهي كبسوله تنشأ من مبيض سفلي ثلاثي الأضلاع تقريبا، وغلافها الأصفر المخضر جاف ويحتوى على ثلاثة مساكن بها بذور صغيرة سوداء متماسكة.

وهو يُغَش كثيرًا و هناك بدائل أقل جودة من النباتات المتعلقة بالحبهان , مثل حبهان صيام , حبهان نيبال , حبهان جاوة, و الحبهان الشاذ . لكن الحبهان الحقيقي هو فقط كاردامومم إليتاريا . الحبهان الهندي معروف في نوعيتين رئيسيتين : حبهان مالابار و حبهان مايسور .

تحتوي تشكيلة مايسور على مستويات أعلى لسينيول و ليمونين و لذا فهو أكثر عطريا . نوع مايسور مضلع و ثلاثة زوايا , لديه طعم أثقل قليلاً لكنه يحتفظ بلونه الأخضر لمدة أطول . نوع مالابار, مستدير متناسق القوام , لديه طعم ناعم لطيف .

المكونات النشيطة : تحتوي البذور و القرون على زيت متطاير يستَخدم في العطور و كمنشط .

يحتوي الزيت المتطاير على تيربينيز, تيربينيول و سينيول .

خواص علاجية منسوبة للحبهان : منشط و طارد للريح , و قد اُستُخدِمَ كعلاج هضمي منذ أزمنة سحيقة , منشط معدي , فاتح للشهية , منشط هضمي , شكاوى المعدة , التقيؤ , الغثيان , التجشؤ ,لعلاج عسر الهضم و الانتفاخ باضافة اعشاب اخرى .

مطهر رئوي , الالتهاب الرئوي , معرق , طارد للبلغم , الربو , الصفراء , البرد , الكحة , الإسهال , الصداع , التبول لا إرادي , اضطرابات التنفس , التهاب المثانة , سلس البول , مسكن لمغص المسهلات ومعطر للفم , كما يستعمل الحبهان ومركباته كمنبه للقلب , يكسب الأطعمة مذاقاً خاصاً فاتحا للشهية. البذور مدرة للبول و اُعتيدَت أن تريح من احتباس البول . نسب العرب للحبهان صفات مثيرة للشهوة الجنسية ( يبرز بانتظام في ألف ليلة و ليلة ) و الهنود القدماء اعتبروه علاج للبدانة

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