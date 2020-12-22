الجزائر تسجل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية, 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 96069 إصابةً. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 12 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2687 حالة وفاة.