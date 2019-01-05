فوائد زيت بذور الكتان نظرًا لما يحتويه من عناصر غذائية

زيت بذور الكتان أو ما يسمى بالزيت الحار، هو زيت شفاف مائل للإصفرار قليلا، يستخلص من البذور المجففة لنبات الكتان. كما يتمتع بشعبية واسعة نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية عديدة تساعد على تقوية الجسم وتعزيز المناعة. فيحتوي زيت بذور الكتان على حوالي 60% من الأوميجا 3 ذات الفوائد الحيوية للجسم. كما أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامين B المركب والليستين، والزنك. بالإضافة إلى احتوائه على المعادن الضرورية للجسم مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم. كما يساعد زيت بذور الكتان أيضا على الوقاية من العديد من الأمراض الخطيرة.

عادة لا ينصح باستعمال زيت بذور الكتان لوصفات الطبخ، لكن يمكن تناوله كمكمل غذائي. فبتناول 2-3 ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان يوميا، يمكن الإستفادة من الفوائد العديدة الصحية له. وإن كان تناوله من خلال هذه الطريقة غير مستساغ، فيمكن خلطه مع كوب من الزبادي.

إليك أهم الفوائد الصحية لزيت بذور الكتان لصحة الجسم:

1- للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

يحتوي زيت بذور الكتان على نسب عالية من الأوميجا 3 الذي يساعد على توازن معدل ضربات القلب، كما يساعد أيضًا على خفض ضغط الدم المرتفع بشكل ملحوظ. وقد يكون السبب في ذلك، هو الأحماض الدهنية، لكن ايضا مجموعات الأحماض الأمينية الموجودة في زيت بذور الكتان لها تأثير فعّال أيضًا. لذلك، ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض القلب أو المعرضون للإصابة بمثل تلك الأمراض، فينصح بتناولهم زيت بذور الكتان بانتظام.

2- للوقاية من السرطان

يحتوي زيت بذور الكتان على مستويات عالية من الفيتو إستروجين، الذي يساعد على الوقاية من سرطان الثدي والمبايض، كما يعمل على الوقاية من سرطان البروستاتا بالنسبة للرجال ايضًا.

3- رفع مستويات الكوليسترول المفيد HDL في الدم

يساعد زيت بذور الكتان على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL في الدم. فهو يحتوي على محتوى عالٍ من الألياف والدهون الصحية، مما يجعله أيضا غذاءً مثاليًا لخسارة الوزن. فقد اكتشف العديد من خبراء التغذية على مستوى العالم أن زيت بذور الكتان يساعد على الاحساس بالشعب لفترات طويلة. كما أنه يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، يساعد زيت بذور الكتان على التخلص من سموم الجسم.

4- لتقوية الشعر والأظافر

يساعد زيت بذور الكتان على تقوية الشعر والأظافر، فمادة الأوميجا 3 تساعد على نمو الشعر والحفاظ على صحته وحيويته أيضا. ويحتوي زيت بذور الكتان على خواص مضادة للإلتهاب، وخواص تساعد على تجديد حيوية الخلايا. ويعمل زيت الكتان كذلك على تغذية الأظافر الجافة والهشة ويمنع تكسرها.

5- للعناية بالبشرة وعلاج حب الشباب

تعمل الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة بزيت الكتان على علاج عدد من الأمراض الجلدية مثل الصدفية والإكزيما وحروق الشمس ومنع سرطان الجلد. كما أنه فعّال جدا لعلاج حب الشباب والتخلص من أثاره.



ويمكن استخدام زيت الكتان موضعيًا للتخلص من آثار حروق الشمس، وتعمل أيضًا الأحماض الدهنية الأساسية على التخلص من الدهون التي تعمل على سد المسام بالجلد.



كما يمكن استعماله كلوسيون موضعي للبشرة والوجه من خلال خلط ملعقة واحدة من زيت بذر الكتان مع كوب من الماء المعدني، ثم يترك الخليط على نار هادئة حتى الغليان كي نحصل على خليط سميك، ثم تضاف ملعقة من الجلسرين للخليط ويستخدم على البشرة والوجه باستخدام قطعة صغيرة من القطن. ويمكن حفظه لمدة طويلة في الثلاجة.

6- لتحسين الحالة المزاجية

مجموعات الأحماض الموجودة في زيت بذور الكتان تساعد على رفع مستويات الطاقة في الجسم، مما يساعد على التخلص من الإكتئاب والتوتر. كما يساعد أيضًا على التغلب على الأرق واضطرابات النوم. تناول زيت بذور الكتان بصفة منتظمة يساعد على مكافحة الأرق وتجنب الإكتئاب.



كانت تلك هي أهم فوائد صحية لزيت بذور الكتان، لذلك، عليك أن تبدئي باستعماله والاستفادة من فوائده المتعددة.