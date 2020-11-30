المغرب تسجل 2533 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب 2533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 356336 وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 57 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 5846، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى305291.