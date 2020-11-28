اليونان تسجل 121 وفاة و1747 إصابة جديدة بكورونا

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية 121 حالة وفاة و 1747 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية في بيان اليوم, أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2223 حالة وفاة و103034 إصابةً.