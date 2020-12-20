الجزائر تسجل 422 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 95203 إصابةً. وأشارت لجنة رصد ومتابعة الفيروس في البلاد اليوم، إلى أنه سُجلت سبع حالات وفاة بالفيروس, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2666 حالة وفاة, فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 63260 حالةً.