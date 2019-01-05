فوائد جمالية لزيت الأركان المغربي بتدليك الجسم بشكل يومي

إليكِ قائمة بأهم فوائد زيت الأركان المغربي المعروفة.

1- مكافحة الشيخوخة

مع تعرض البشرة لأشعة الشمس الضارة، تتكون الشوارد الحرة داخل البشرة، مما يؤدي لظهور الخطوط الدقيقة وتجاعيد البشرة. ويحتوي زيت الأركان على نسبة كبيرة من فيتامين E ، الذي يساعد على التخلص من الشوارد الحرة وتجنب تلف البشرة. كما يحتوي أيضًا على مادة الصابونين، التي تعمل على تنعيم البشرة. ويساعد زيت الأركان أيضًا، على استعادة ترطيب البشرة، مما يساعد على مكافحة أثار الشيخوخة المبكرة كالخطوط الدقيقة والتجاعيد.

2- خواص شفائية للبشرة

يحتوي زيت الأركان على بعض المركبات النشطة تسمى التربينويدات الثلاثية، التي تتميز بخواص شفائية وعلاجية. مما يساعد على سرعة شفاء الندبات، كما يحمي البشرة من التعرض لاشعة الشمس. إلى جانب ذلك، فيتمتع زيت الأركان بخواص مضادة للالتهابات. استخدمي زيت الأركان لتدليك الجسم بشكل يومي، إن كنت تعانين من ألام المفاصل أو اثار الندبات. فهو مفيد أيضًا في حالات التهاب المفاصل والروماتيزم.

3- يساعد على تخفيض مستويات الكوليسترول الضار

زيت الأركان غني بمركبات الستيرولات، التي لا تتوافر في أي زيت نباتي أخر. وقد أثبتت الدراسات أن تلك الستيرولات النباتية تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، كما تساعد على منع امتصاص الكوليسترول داخل الأمعاء. كما أنه يعزز الدورة الدموية، ويساعد على تعزيز مناعة الجسم.

4- تسهيل عملية الهضم

إن كنت تعانين من عسر الهضم بشكل منتظم، فيمكنكِ استخدام زيت الأركان. حيث يساعد على زيادة تركيز إنزيم الببسين داخل العصارة المعوية، المسؤول عن عملية الهضم. كما يحتوي أيضًا على الفلافونويدات، أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات الداخلية والخارجية.

5- علاج مشكلات البشرة المختلفة

منذ القدم، وقد حرص الناس على استخدام زيت الأركان لعلاج مشكلات البشرة وأمراضها المختلفة كحب الشباب، الإكزيما، والجديري المائي. حيث يعمل زيت الأركان على تهدئة البشرة، والتخلص من الجفاف والحكة. زيت الأركان أيضًا مفيد للتخلص من علامات التمدد الناتجة عن الحمل.

6- للشعر المجعد

حيث يحتوي زيت الأركان على أكبر نسبة من فيتامين E من أي زيت أخر. ووفقًا لتلك الميزة، فهو يساعد بشكل كبير على التحكم في الشعر المجعد والجاف. إلى جانب ذلك، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية، فيساعد ذلك على ترطيب الشعر الجاف وتقليل تقصف النهايات. استخدمي زيت الأركان على شعرك مع التركيز على النهايات. اتركيه طوال الليل، ثم يشطف جيدًا في الصباح التالي كي تحصلي على شعر ناعم، صحي ولامع.

7- لفروة رأس صحية

إن كنت تعانين من جفاف فروة الرأس أو الحكة، جربي استخدام زيت الأركان. استخدمي زيت الأركان لتدليك فروة الرأس برفق، واتركيه طوال الليل. ثم يشطف في الصباح التالي باستخدام شامبو لطيف. فيساعد ذلك على اختراق الزيت لفروة الرأس، مما يوفر الترطيب اللازم.

8- لنضارة البشرة

زيت الأركان يستخدم في صناعة العديد من الأنواع باهظة الثمن من كريمات البشرة واللوشن. حضري بنفسك كريم مرطب طبيعي باستخدام زيت الأركان. اخلطي 10 قطرات من زيت الأركان مع كريمك المعتاد للعناية بالبشرة، فيمكنكِ استخدامه ككريم ليلي لتحصلي على بشرة نضرة ومشرقة في اليوم التالي.

9- لنعومة الأظافر

إن كنت تعانين من تشققات الأظافر وتكسرها، فإن أظافرك ضعيفة وغير صحية. استخدمي زيت الأركان لتقوية الأظافر وتنعيم طبقة الكيوتيكل المحيطة بالأظافر نظرًا لاحتواءه على نسبة كبيرة من فيتامين E.

10- الوقاية من حب الشباب

زيت الأركان غني بمضادات الأكسدة، خاصةً فيتامين E، الذي يعمل على تقليل تهيجات البشرة والالتهابات الناتجة عن حب الشباب. مع استخدام زيت الأركان بشكل منتظم، فتصبح البشرة أكثر صحة مع تجنب ظهور حب الشباب.