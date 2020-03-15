الصحة السعودية تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت الوزارة أن الإصابات سجلت لدى مقيمين اثنين من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، كانا مخالطين لحالات سابقة، وهما معزولان حاليا بمنشأة صحية في الرياض.

وأضافت أنها سجلت إصابة خمسة مواطنين خالطوا مصابين، وهم معزولون الآن بمنشأة صحية في القطيف.

وذكرت أنها سجلت كذلك إصابة مقيم إسباني قادم من إسبانيا، وهو معزول حاليا بإحدى المنشآت الصحية في محافظة الخبر وحالتين لدى مواطنتين، الأولى قادمة من إسبانيا، والثانية قادمة من بريطانيا، وهما معزولتان بمنشأة صحية في مدينة الظهران.

وأشارت الوزارة إلى إصابة مواطن ومواطنة، الأول قادم من إيران، والثانية من العراق، وهما معزولان بمنشأة صحية في القطيف.

وأضافت أنه توجد حالة لمواطن قادم من جمهورية مصر العربية، وهو معزول بمنشأة صحية بالدمام، وحالتان لدى مواطنين، الأول قادم من بريطانيا، والثاني قادم من سويسرا، وهما معزولان بمنشأة صحية بجدة.

وذكرت أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 118، تعافت ثلاث منها، وأن بقية الحالات.