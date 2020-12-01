فلسطين تسجل 2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 16 حالة وفاة و2536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1032 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.