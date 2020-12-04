مصر تسجل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 19 حالة جديدة. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 117156 حالةً من ضمنهم 103082 حالة تم شفاؤها، و 6713 حالة وفاة.