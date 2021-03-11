حصيلة قياسية جديدة لإصابات ووفيات كورونا في الأردن

سجل الأردن اليوم الخميس 8300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة يومية قياسية تشهدها البلاد وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 457,151 فيما بلغ عدد الحالات النشطة 69,033.

كما تم تسجيل 63 وفاة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 5169 حالة وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 446، فيما غادرت 299 حالة وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 3644 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 382,949.

المصدر: "عمون"