الأردن تسجل 4187 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأردن اليوم، تسجيل 4187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 223617 إصابة وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 162959 حالة بعد تسجيل 7933 حالة إضافية، كما سجلت 51 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 2802 حالة.