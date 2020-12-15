تونس تسجل 1483 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1483 إصابة جديدة و 41 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19). وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 113,241 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3,956 وفاة.

