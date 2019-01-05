الكزبرة أهم صديقة للمعدة وتخفف آلامها ومحفزة الشهية

قال مركز استعلامات المستهلك إن الكزبرة تعد صديقة للمعدة، حيث يعمل زيت الكزبرة الطيّار على تخفيف متاعب المعدة من ناحية ويحفز الشهية من ناحية أخرى.

وأضاف المركز أن الكزبرة تشتمل أيضاً على زيوت طيّارة أخرى تعمل على تحفيز عملية الهضم والتخلص من التقلصات.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الكزبرة على مادة "دوديسينال"، التي تعمل كمضاد حيوي طبيعي، وهي تتمتع بفعالية في مواجهة السالمونيلا مثلاً.