تونس تسجل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 41 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 96769 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3260 وفاة.