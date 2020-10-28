تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من مادة الفلافانول
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تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من مادة "الفلافانول"

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العرب اليوم - تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من مادة "الفلافانول"

الشاي
لندن_العرب اليوم

حذرت دراسة حديثة نشرت في مجلة "سينتفيك ريبورتس"، من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من مادة "الفلافانول"، خصوصا مرضى الضغط المنخفض، موضحة أن النظام الغذائي الذي يتضمن الأطعمة والمشروبات الغنية بمادة الفلافانول، بما فى ذلك الشاي والتفاح والتوت، يمكن أن يؤدى إلى انخفاض ضغط الدم.وجاءت نتائج الدراسة بعد بحث علمي ضم أكثر من 25 ألف شخص فى نورفولك بالمملكة المتحدة ومقارنة ما يأكلونه بضغط الدم لديهم، حيث قام الباحثون بقياس تناول الـ"فلافانول" بموضوعية باستخدام المؤشرات الحيوية الغذائية (مؤشرات المدخول الغذائي أو التمثيل الغذائي أو الحالة الغذائية الموجودة فى الدم).

وتوصل العلماء إلى أن الفرق فى ضغط الدم بين أولئك الذين لديهم أقل 10% من تناول الـ"فلافانول" وأولئك الذين لديهم أعلى 10% من المدخول بين 2 و4 مم زئبق هذا مشابه للتغيرات المهمة في ضغط الدم التي لوحظت في أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا متوسطيا أو نهجا غذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم، والتأثير كان أكثر وضوحًا لدى المشاركين المصابين بارتفاع ضغط الدم.وكشف البروفيسور جونتر كونل، قائد الدراسة، وخبير التغذية في جامعة ريدينج البريطانية، قائلا "لقد اعتمدت الدراسات السابقة على عدد كبير من السكان دائما على البيانات المبلغ عنها ذاتيا لاستخلاص النتائج، ولكن هذه هي أول دراسة بهذا المقياس للتحقيق الموضوعي في الارتباط بين مركب نشط بيولوجيا معينًا والصحة. يسعدنا أن نرى أنه في دراستنا، كان هناك أيضا ارتباط هادف ومهم بين استهلاك الفلافانول وانخفاض ضغط الدم".

وأشار إلى أن "ما تقدمه لنا هذه الدراسة هو اكتشاف موضوعي حول الارتباط بين مركبات الفلافانول - الموجودة في الشاي وبعض الفواكه - وضغط الدم"، قائلًا: "يؤكد هذا البحث نتائج دراسات التدخل الغذائي السابقة ويظهر أنه يمكن تحقيق نفس النتائج مع اتباع نظام غذائي معتاد غني بالفلافانول، في النظام الغذائي البريطاني، المصادر الرئيسية هي الشاي والكاكاو والتفاح والتوت".

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تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من مادة الفلافانول تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من مادة الفلافانول



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