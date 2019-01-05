الكافيين وأثره على الفتيات أثناء الدورة الشهرية

الكافيين مادة قلوانية منشطة تجعل الشخص يقظاً متنبهاً، ويعتبر الشاي والقهوة ومشروبات الكولا أهم مصادره.

وللكافيين تأثيرات جانبية عديدة وخاصة عند الفتيات تحديداً في سن المراهقة واثناء فترة البلوغ، لما له من تغيرات في معدل ضربات القلب وضغط الدم والتي يمكن ملاحظتها بعد تناول المشروبات الغازية المختلفة التي تحتوي على الكافيين ومشروبات الطاقة. كما أن الفتيات سيلاحظن أيضاً بشكل خاص بعض الاختلافات في تأثير الكافيين خلال فترة الدورة الشهرية وفقاً لعدد من الأبحاث الجديدة في هذا المجال.

وعلى الرغم من أن الذكور يستجيبون أكثر لمادة الكافيين مقارنة مع الفتيات، وجد الباحثون اختلافات في ردود الفعل اتجاه الكافيين أثناء الدورة الشهرية لدى الفتيات بعد البلوغ، يتمثل في انخفاض في معدل ضربات القلب وزيادة في ضغط الدم.

لذلك ينصح الأطباء الفتيات اللواتي يعانين من آلام الحيض بالابتعاد كلياً عن تناول المشروبات التى تحوي الكافيين قبل الدورة الشهرية بفترة كوّن هذه المواد تُزيد من المتاعب بمعدل الضعف.

ولكون الكافيين مادة منبهة على الفتيات الاسترخاء وأخذ فترة نوم كافية وشرب كميات وافرة من الماء خلال الدورة الشهرية، وعدم الاعتماد على مشروبات الطاقة والمواد التي تحتوي على الكافيين؛ لأن ذلك سيسبب لها مزيداً من الآلام والتوتر الذي يصاحب الحالة النفسية التي تمرّ بها الفتيات في تلك المرحلة.

وإذا كنت ممّن لا يعانين من آلام الحيض، يفضّل الانقطاع التام عن تناول الشاي والقهوة والنسكافية طوال تلك الفترة؛ لأن الكافيين يعمل على زيادة الحموضة في المعدة. أمّا إذا كنت معتادة على شرب مثل هذه المشروبات يومياً فعليك تقليل كمية تناولها في أيام الدورة الشهرية وفقاً لكثير من الاختصاصيين في هذا المجال.