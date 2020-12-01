العراق تسجل 2218 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت العراق 2218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 554767 إصابة وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 48 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12306, فيما تم تسجيل 1896 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 484570 حالة.